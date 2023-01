João Costinha, jogador do Santa Clara, na flash interview à Sport tv após a derrota frente ao Sporting de Braga, por 4-0, num jogo que marcou o regresso aos relvados 16 meses depois de uma lesão no tendão de Aquiles:

«Para lá do jogo, é um dia muito marcante para mim. Contra todas as expectativas - tive médicos a dizerem-me que não voltaria a jogar -, depois de um período muito complicado, cheio de contratempos, com três operações. É uma vitória para mim e para a minha família. A eles, a todos os corpos técnicos, aos fisioterapeutas, do Santa Clara e os pessoais, dedico este dia. Ajudaram-me bastante para estar aqui hoje a fazer 90 minutos. Eles também merecem isto, ajudaram-me muito neste regresso e dedico-lhes a exibição.»