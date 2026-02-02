O Santa Clara anunciou a contratação de Fernando, avançado de 20 anos.

O jovem futebolista chega aos açorianos proveniente dos brasileiros do Cruzeiro, onde deu nas vistas ao apontar quatro golos em seis jogos na campanha vitoriosa na Copinha de São Paulo. Pela equipa sub-20 do emblema de Belo Horizonte, Fernando marcou 40 golos em 70 jogos.

Pela equipa principal do Cruzeiro, Fernando cumpriu seis jogos, dois em 2026.