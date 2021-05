*por Rui Pedro Paiva

Declarações de Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, após o empate a três bolas diante do Boavista:

«Foi um jogo agradável de se seguir pelos golos e pela incerteza, nem sempre bem jogado, mas com duas equipas a pensar em marcar golos por razões diferentes, com alternância de resultados, com uma alternância que também se deveu àquilo que as duas equipas fizeram para provocar essa alternância

Não foi um bom arranque, começamos por não arrancar bem. Na primeira parte não gostei porque perdemos muitos duelos e ficamos muito à espera de que as coisas acontecessem. Faltou-nos ser a equipa agressiva que normalmente somos. O golo do Boavista veio nos trazer um bocadinho à terra porque a partir dai fomos melhorando, fizemos golo em cima do intervalo e ao intervalo falamos sobre isso: sobre as alterações que tínhamos de fazer.

Até ao final, nós só pensávamos em vencer, o Boavista fez 3-2 e nós a precisar de inverter novamente. E até final foi tentar, tentar e tentar. Tentamos até final marcar, aconteceu já em descontos. Em súmula acaba por ser um resultado que se ajusta o jogo

A Europa só faz sentido pensar nisso se houver pontuação que justifique esse propósito. Neste momento não dependemos de nós. Se tivéssemos vencido estávamos mais perto e aí seria diferente. Aquilo que vou dizer aos meus jogadores é que faltam quatro jogos, há 12 pontos em disputa e nós temos capacidade para vencer cada um deles.

Para já, não podemos pensar em mais nada do que não ser nos três pontos e ver o que conseguimos até ao final do campeonato em termos de tabela e em termos de classificação - não mais que isso. Porque não estando a depender de nós e sem muita margem de recuperação não podemos querer assumir algo que fica difícil de assumir.»