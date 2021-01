O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, afirmou este domingo, na antevisão à deslocação a Vila do Conde, a sua terra natal, para defrontar o Rio Ave, que o adversário está aquém das expectativas, mas não deixa de ser uma equipa valorosa.

«É um Rio Ave europeu aquém das expectativas, mas que continua a ter valor. É com respeito, sabendo dessa valia, que vamos a Vila do Conde, com grande ambição de querermos novamente regressar a resultados positivos, sendo o foco e a prioridade máxima a vitória», declarou, na antevisão ao duelo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O Santa Clara não vence para o campeonato há cinco jogos seguidos, tendo somado dois empates (Benfica e Nacional) e três derrotas (V. Guimarães, Moreirense e Famalicão). «Se virmos as coisas de forma separada, já há algum tempo que não vencemos para o campeonato, sim. Se virmos as coisas em sequência é diferente. Vimos de exibições boas e de resultados, à exceção do último jogo», apontou, esperando um Rio Ave a passar uma «fase de restruturação», mas que tem «muita qualidade».

«O Rio Ave é uma boa equipa, é um bom clube. É o clube da minha cidade, é um clube que eu conheço bem, com boas pessoas, bons profissionais e eu sei que vai ser um jogo com grande grau de dificuldade», disse.

A propósito da saída do médio iraquiano Osama Rashid para o Gaziantep, da Turquia, Daniel Ramos afirmou que o Santa Clara não tem a «ilusão» de ter como «objetivo principal ficar em sexto, sétimo» na classificação, mas procura sim «valorizar a estrutura» e ficar longe de «zonas de aflição». «Quando eu entrei aqui, um dos pedidos da administração foi esse: valorizar atletas, a equipa, procurar com que a equipa jogue um futebol bom, que demonstre que a equipa é boa, do ponto de cista da qualidade do jogo. Isso está a ser conseguido», defendeu.

O Rio Ave-Santa Clara tem início às 16h30 de segunda-feira (15h30 nos Açores), no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.