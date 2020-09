O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, antevê um jogo de «elevado grau de dificuldade» diante do Sp. Braga, mas garante que os açorianos estão com vontade de «fazer um bom resultado».

«É um Sp. Braga difícil, é um jogo difícil, é um Braga muito competente. Uma das equipas que melhor se reforçou claramente neste defeso. Além do bom plantel que já tinha, melhorou. É um Braga que está bem orientado, com um bom treinador», disse.

O técnico do Santa Clara apontou a «ideia de jogo muito bem definida» e a «qualidade no ataque em profundidade e a jogar entre linhas» como as principais armas da equipa de Carlos Carvalhal.

Daniel Ramos apelou, ainda, à «concentração» e «à disponibilidade da organização e à disponibilidade do ponto vista físico» do seu grupo de trabalho.

O Santa Clara visita o Sp. Braga, esta sexta-feira, em jogo da segunda jornada da I Liga. No arranque do campeonato, os açorianos venceram o Marítimo, em casa, por 2-0, enquanto os arsenalistas perderam, por 3-1, diante do FC Porto