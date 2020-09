O Santa Clara vai voltar ao Estádio de S. Miguel e o recinto já tem luz verde para a primeira jornada da Liga, na receção dos açorianos ao Marítimo no dia 20.

Rui Cordeiro, presidente dos açorianos, confirmou isso mesmo ao Maisfutebol, explicando que o clube está apenas a ultimar pormenores que devem ser resolvidos ainda no decorrer desta semana.

«A vistoria já foi feita e teve parecer favorável. Falta apenas acertar detalhes, nomeadamente, no que diz respeito à entrada da equipa adversária e da equipa arbitragem», explica.

Tudo se encaminha então para que o Santa Clara regresse a casa, depois de ter jogado as últimas jornadas do último campeonato na condição de visitado na Cidade do Futebol.