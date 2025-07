O Santa Clara empatou esta quarta-feira frente ao Farense, 1-1, no quarto jogo-treino dos açoreanos desta pré-época.

Os golos do encontro surgiram apenas na segunda parte do encontro com o Santa Clara a chegar à vantagem aos 75 minutos por João Costa. O Farense igualou cinco minutos depois.

O Santa Clara permanece invicto nesta pré-época depois de duas vitórias e dois empates. O próximo jogo dos açoreanos e último desta pré-época será no dia 19 de julho frente ao Portimonense.

Os açoreanos disputam o primeiro jogo oficial a 24 de julho frente aos croatas do Varazdin, uma partida a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.