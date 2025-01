*Nuno Martins Neves

Vasco Matos, treinador do Santa Clara, após o empate 0-0 com o Farense, para a 17.ª jornada da Liga:

[O que faltou ao Santa Clara, definição no último terço?]

«Primeira parte dividida, muito encaixada, com um adversário muito agressivo, já sabíamos que ia ser assim Um jogo com poucas oportunidades, uma deles, duas nossas, um jogo muito dividido. Depois da expulsão, encostamos o adversário completamente atrás. Jogar contra dez pensam que é fácil, mas não é: a equipa nunca perdeu o norte, bem montada em campo, com boa circulação, com vantagens nos corredores, que nos permitiu chegar à área, mas depois faltou definição, mérito do adversário pelos seus posicionamentos e pelo guarda-redes. Nada a apontar aos meus jogadores, deram tudo, fizemos o possível, faltou realmente aquela definição na zona da área. Mas mérito ao adversário, porque não é fácil.»

[Falta um avançado?]

«Nós criamos ocasiões de finalização, estamos em quarto lugar com a mesma pontuação do Braga... Se tiver de entrar alguém, virá, claro que sim.»

[Situação de MT?]

«Durante a semana teve um desconforto, penso que não é nada de grave. Não estava confortável, não quisemos arriscar.»

[31 pontos e empatado no quarto lugar da tabela?]

«Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores pela primeira volta que realizamos. 31 pontos, temos demonstrado uma grande organização, coesão, equipa muito ambiciosa e a fazer um trajeto que nos deixa muito orgulhosos. Quero agradecer, também, o apoio do público.»