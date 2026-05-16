Petit, treinador do Santa Clara, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o FC Porto por 1-0 no Dragão:

«Em primeiro lugar, dar os parabéns ao FC Porto pelo título. Foi um justo vencedor e a equipa mais regular. Queríamos ter outro resultado, não conseguimos. Sabíamos que íamos ter um adversário difícil, uma equipa intensa e a jogar em sua casa.

Na primeira parte tivemos algumas situações no último terço, mas a finalização não foi o que queríamos. A segunda parte foi diferente: O FC Porto mais intenso. Foi pena o autogolo.

Desde que chegámos, nos últimos dez jogos estamos em quarto lugar na tabela. Fizemos dois blocos de três vitórias e dois empates. O objetivo está cumprido. Tentámos valorizar ativos do clube e é essa a nossa missão.»