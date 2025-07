Gabriel Batista, guarda-redes de 27 anos, renovou contrato com o Santa Clara. O anúncio foi feito através das redes sociais e do site do clube insular, o qual revela que o jogador fica com contrato válido até 2028.

Sobre a renovação de contrato, Gabriel Batista diz estar «muito feliz».

«Já são três anos a vestir esta camisola e é uma felicidade imensa continuar neste projeto. Tenho mais responsabilidade e estou muito feliz por continuar a fazer parte deste grupo e deste emblema.»

Gabriel Batista foi formado no Flamengo e chegou a Portugal na temporada 2022/23 para representar o Santa Clara. Desde aí realizou 99 jogos ao serviço dos insulares.

A equipa do Santa Clara entra em campo já na próxima quinta-feira, frente aos croatas do Varazdin, em jogo a contar para a segunda pré-eliminatória de acesso à fase principal da Liga Conferência.