Mário Silva, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa, após igualdade (2-2) frente ao Gil Vicente:

«Estamos dececionados porque queríamos os três pontos. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa que tem sido sensação e muito bem orientada. A primeira parte foi de nosso domínio, chegamos ao golo, mas depois sofremos um revés que foi o golo do empate.

Na segunda parte continuamos aa batalhar e, com menos um, de uma forma quase heroica, conseguimos chegar à vantagem. Cm mais uma expulsão o jogo descaracterizou-se para o nosso lado. Se já era difícil jogar contra o Gil Vicente com onze, com nove muito mais.

Acima de tudo quero dar os parabéns aos meus jogadores foram brilhantes, foram heróis. O que peço a toda a gente é que merecemos respeito. Aquilo que fizemos hoje, por o que lutamos hoje, merecíamos outro desfecho. Sabíamos que era muito difícil sacar pontos aqui, mas face a tudo o que aconteceu, acho que ganhámos um ponto.

Pena que no próximo jogo dois jogadores não podem dar o contributo, mas temos um plantel vasto e penso que vamos dar uma excelente resposta. Estou cá há quatro jogos e estou feliz por estar aqui e é um motivo de orgulho, hoje ainda mais.

Não vi os lances polémicos. Como treinador os nervos estão sempre á flor da pele, mas o que me preocupei foi dar os parabéns aos jogadores pela bravura.

[estratégia para travar o Gil Vicente] Sabemos que o Gil Vicente é uma equipa que gosta de ter bola e um objetivo era que não tivesse bola. Queríamos entrar fortes e muito pressionantes na primeira linha de construção, com um bloco alto, para não deixar que o Gil Vicente jogasse. Depois queríamos atacar a baliza e conseguimos. Tivemos muita personalidade e, principalmente na primeira parte, tivemos muito tempo no meio campo ofensivo».