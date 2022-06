Glen Lau, detentor de 48,6 por cento do capital social da SAD do Santa Clara, garantiu em comunicado que a sua empresa, Azul Internacional, não vendeu as ações dos açorianos que tem em seu poder ao grupo 2020 Sports.

«Continuamos com a total posse das nossas ações. Não assinámos qualquer acordo com o grupo 2020 Sport», pode ler-se no comunicado assinado pelo investidor de Singapura, que desde modo afasta, pelo menos para já, um acordo com a empresa representada por Artur Moraes, antigo guarda-redes brasileiro que jogou, entre outros, no Benfica, Sp. Braga e Desp. Aves.