O novo técnico do Santa Clara, Jorge Simão, garantiu esta segunda-feira aos adeptos do clube açoriano que o «único milagre» que pode prometer é o do trabalho.

«Normalmente, quando as coisas não estão bem, ao treinador que entra é esperado que faça milagres. Acho importante dizer, dando-me um pouco a conhecer aos adeptos do Santa Clara, que o único milagre que posso prometer neste momento é o milagre que resulta do nosso trabalho», reconheceu aos jornalistas.

Jorge Simão foi apresentado apenas esta segunda-feira como novo treinador, rendendo Mário Silva, mas já orientou a formação insular no encontro diante do Portimonense na sexta-feira (0-0).

«Fiquei realmente surpreendido com a energia positiva que os jogadores demonstraram em jogo [frente ao Portimonense]. Não só aqueles que estiveram dentro de campo como aqueles que estiveram no banco. Foi uma energia que tem de servir como matriz da nossa identidade», frisou.

Jorge Simão elogiou a qualidade do plantel e assumiu que quer «criar coesão» no grupo.

«O meu objetivo, mais do que ensinar estes jogadores a jogar, é colocá-los a jogar como uma equipa. Conseguindo fazer isso estamos, obviamente, muito mais preparados para ganhar com mais frequência e sair destes lugares desconfortáveis [na classificação]», vincou.

Quanto ao mercado de transferências, o técnico notou que tem como objetivo «tirar o máximo rendimento dos jogadores à disposição».

«Acredito que os nossos melhores reforços para esta segunda metade da época estão cá dentro. Acredito nisto. Acredito que pode e vão existir jogadores que apareçam num registo diferente do da primeira metade da época», rematou.

O Santa Clara, diga-se, ocupa o 15º. lugar da Liga, com 14 pontos em 16 jogos.

Na próxima jornada, os açorianos vão receber o Benfica às 18h00, no sábado.