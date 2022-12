O Santa Clara anunciou a contratação do médio japonês Kento Misao.

O jogador de 26 anos assinou pelo emblema açoriano até junho de 2024, depois de sete temporadas no Kashima Antlers, nas quais venceu uma liga japonesa e uma Liga dos Campeões Asiática.

Formado no Tokyo Verdy, Misao conta com seis internacionalizações pela principal seleção do Japão.