Declarações de Klauss Câmara, CEO do Santa Clara, que apareceu na sala de imprensa (onde não compareceu o treinador Accioly), para realizar uma declaração sem direito a perguntas:

«Em primeiro lugar, achamos importante dar a cara e mostrar que estamos unidos. Estamos aqui para poder colocar o Santa Clara no seu devido lugar. Gostaria muito de agradecer o apoio incondicional que tivemos desses adeptos desde o inicio da nossa administração.

Hoje foi uma manifestação clara do apoio, mesmo já com a despromoção. Isso para nós é um motivo de gratidão. Quero reforçar o apoio dos adeptos ao longo desta época.

A administração está a trabalhar muito forte para poder fortalecer o elenco na busca dos objetivos que temos para a próxima época. Já foram ditas aqui as dificuldades que tivemos desde que entramos, mas nós não estamos aqui para apontar dedos, mas sim para assumir as responsabilidades que são inerentes à administração.

Este é um momento de união. Queremos essa união dos adeptos e do clube com a SAD, como temos vindo a ter com esta administração. Somente juntos é que podemos voltar rápido à I Liga que é o lugar onde o Santa Clara tem de estar.

Dar os parabéns ao Marítimo por conseguir segurar o play-off. Que eles possam se possam manter na I Liga porque achamos que é extremamente importante ter uma representatividade insular, um clube das ilhas, que também nos representa.

Ninguém da administração vai a lugar nenhum. A não ser para unir forças e concentrar todos os esforços, recursos e tudo aquilo que for necessário para poder colocar o Santa Clara de novo na I Liga.»