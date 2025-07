*Por Frederico Figueiredo

Face à desvantagem de um golo após o jogo na Croácia (2-1), cabia ao Santa Clara assumir a partida da segunda mão – referente à 2.ª pré-eliminatória – e chegar rapidamente à vantagem em São Miguel.

Recorde a história do duelo nos Açores, na tarde desta quinta-feira.

Com uma entrada a todo o gás, os encarnados dos Açores conquistaram três pontapés de canto até ao quinto minuto, empurrando o Varazdin para a própria área. De um destes cantos, Vinícius Lopes, com um remate indefensável de fora da área, fez o 2-2 na eliminatória.

Depois, o Santa Clara tentou controlar o encontro, sempre com bola, mas sem perigo. Exceção feita a um remate de Gabriel Silva, aos 29 minutos, que proporcionou uma boa defesa ao guardião Zelenika.

Até ao intervalo, o Varazdin praticamente não criou problemas a Gabriel Batista, que na primeira parte foi chamado a intervir por uma vez, fazendo uma defesa fácil e segura.

A segunda parte começou com o guarda-redes e capitão do Santa Clara a acumular defesas, em contraste com o desenrolar do primeiro tempo.

Os anfitriões ripostaram e, na sequência de um canto cobrado à esquerda, Frederico Venâncio cabeceou ao segundo poste, com muito perigo, tirando tinta ao poste. Pouco depois, aos 68 minutos, e após uma boa investida pela direita, Vinícius Lopes desmarcou-se e rematou para defesa incompleta. Na recarga, Gabriel Silva deixou o Santa Clara a vencer por 2-0 e na frente da eliminatória (3-2).

Até final, o jogo foi disputado com o coração, acumulando-se duelos, faltas e desaguisados.

Assim, os comandados de Vasco Matos avançam para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, aguardando por Prishtina (Kosovo) ou Larne, da Irlanda do Norte.

A Figura e O momento: Gabriel Silva decide, 68 minutos.

Foi o coração e principal pilar, conseguindo esticar as jogadas e criar várias oportunidades, a passe ou remate. O lance do 2-0 colocou os açorianos na próxima pré-eliminatória.

Positivo: ambiente no estádio

Era necessário e o público compareceu e apoiou de princípio ao fim, para levar de vencidos os croatas.

Negativo: picardias

Sobretudo entre os apanha bolas e o banco de suplentes do Varazdin. Algo totalmente escusado. O jovem atleta acabou resguardado na bancada.