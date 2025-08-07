No rescaldo ao triunfo no arranque da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, no reduto do Larne (3-0), na Irlanda do Norte, Vasco Matos desdobrou-se em elogios aos seus pupilos.

«Entrámos muito bem. Foi uma primeira parte muito bem conseguida dentro daquilo que tínhamos trabalhado. Fomos muito sérios e competentes. Estivemos muito bem a procurar os espaços que queríamos, a atrair o adversário e a libertar esses mesmos espaços para atacar a última linha do adversário.»

«Na segunda parte continuámos a circular e a criar situações. Acho que podíamos ter feito mais um ou dois golos. Obviamente que saímos com um resultado muito positivo, mas a eliminatória ainda tem mais um jogo. Temos de o encarar de forma muito séria. Contamos com todos», analisou na noite desta quinta-feira.

Antes de receber o emblema da Irlanda do Norte nos Açores – na quinta-feira (19h locais) – o Santa Clara visita Famalicão na jornada inaugural da Liga, no domingo (17h).