*Por Frederico Figueiredo

No rescaldo à vitória sobre o Varazdin na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência (2-0, 3-2 no agregado), Vasco Matos salientou o controlo do Santa Clara. O treinador dos açorianos falou em conferência de imprensa, na noite desta quinta-feira.

«A entrada foi espelho da nossa equipa. A exigência e o rigor fazem parte do ADN e temos de manter o detalhe. A melhor equipa na eliminatória fomos nós e é uma vitoria muito merecida pelo que fizemos, especialmente no segundo jogo. Defrontámos uma boa equipa, muito forte fisicamente. Queríamos mais após o primeiro golo, mas não podíamos perder o equilíbrio. Disse aos jogadores que não íamos resolver nos primeiros 20 minutos.»

«Estou muito feliz com esta vitoria. Com as substituições procurámos maior controlo e as mudanças vão acontecendo naturalmente. Trabalhámos a nossa ideia e em função disso podemos usar vários jogadores.»

«Quero agradecer o apoio dos adeptos. Somos muito mais fortes com eles.»