O Santa Clara vai participar na edição 2023/24 da Liga Revelação, após ter aceitado o convite da Federação Portuguesa de Futebol.

A notícia foi dada pelo presidente da SAD, Bruno Vicintin, num comunicado publicado no site do emblema açoriano.

«Está assim dado o pontapé de saída num projeto que acreditamos ser crucial para o desenvolvimento do futebol nos Açores, revestindo-se igualmente de importância no panorama nacional», salientou o dirigente, deixando entre outros agradecimentos «uma palavra especial igualmente para o grande Pedro Pauleta que, sendo açoriano, entendeu a particular relevância deste passo e apoiou desde o primeiro instante».