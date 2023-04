O Santa Clara defronta neste domingo o Estoril num jogo vital para as aspirações da equipa açoriana no que diz respeito à luta pela permanência.

Apesar de reconhecer o momento difícil, o técnico dos insulares garantiu motivação para continuar a lutar. «É um bom teste para nós e queremos voltar às vitórias. Sabemos da difícil tarefa que temos pela frente, mas estamos motivados, com espírito positivo, e temos o objetivo de conquistar os três pontos», apontou Danildo Accioly na antevisão à partida.

O treinador do Santa Clara não quis traçar metas, preferindo adotar o discurso do «jogo a jogo». «É difícil estabelecer metas no último lugar. A nossa meta é jogo a jogo. Não há outro caminho. É natural que, olhando para os nossos concorrentes diretos, estamos na luta, mas temos de fazer os nossos resultados. É com base nisso que vamos pensar no Estoril, com foco e empenho total», vincou.

O Estoril também está numa situação difícil. Somou apenas três pontos nos últimos dez jogos e caiu para o 15.º posto da classificação. Ainda assim, Accioly considerou que a equipa de Ricardo Soares tem apresentado sinais de crescimento. «É uma equipa que tem melhorado a sua qualidade de jogo, prova disso mesmo é o último jogo que fez contra o Benfica [derrota por 1-0]. Estamos preparados para o que o adversário apresenta como pontos fortes, mas esperamos contrariá-los e ser felizes», apontou.