Vasco Matos, treinador do Santa Clara, alerta para as dificuldades que a sua equipa pode sentir na receção ao Casa Pia, jogo da 13.ª jornada da Liga que está marcado para as 15h30 deste sábado.

Sobre o adversário

«Esperamos um adversário difícil. Uma equipa extremamente competitiva. Uma equipa que já demonstrou que pode roubar pontos em muitos campos. É isso que a gente espera: um jogo muito equilibrado que esperamos desequilibrar para o nosso lado.»

Santa Clara foi quinto na época passada

«É um campeonato extremamente competitivo, extremamente equilibrado. Temos, acima de tudo, de estar muito concentrados no nosso trabalho e naquilo que temos vindo a desenvolver e ir cada vez mais à procura daquilo que temos falado que é a nossa consistência.»

Empate com o Rio Ave (1-1) na ronda anterior

«Não olhávamos para a tabela classificativa [antes] e também não o fazemos agora. Sabemos da importância de uma vitória, mas temos de nos focar é naquilo que são os nossos comportamentos, naquilo que temos de prolongar e no que temos de erradicar.»

Sobre a possibilidade de os árbitros fazerem greve

«Obviamente que as emoções do jogo nos levam a ter comportamentos que não são sempre os melhores, mas nós, todos os agentes que estão no desporto, [devemos] tentar encontrar um ponto de equilíbrio para que as coisas funcionem bem e haja harmonia.»

Boletim clínico

Vinicius «ainda está em avaliação» para o próximo encontro.