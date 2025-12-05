«Casa Pia já demonstrou que pode roubar pontos em muitos campos»
Vasco Matos prevê um «jogo difícil» este sábado na receção aos gansos
Vasco Matos, treinador do Santa Clara, alerta para as dificuldades que a sua equipa pode sentir na receção ao Casa Pia, jogo da 13.ª jornada da Liga que está marcado para as 15h30 deste sábado.
Sobre o adversário
«Esperamos um adversário difícil. Uma equipa extremamente competitiva. Uma equipa que já demonstrou que pode roubar pontos em muitos campos. É isso que a gente espera: um jogo muito equilibrado que esperamos desequilibrar para o nosso lado.»
Santa Clara foi quinto na época passada
«É um campeonato extremamente competitivo, extremamente equilibrado. Temos, acima de tudo, de estar muito concentrados no nosso trabalho e naquilo que temos vindo a desenvolver e ir cada vez mais à procura daquilo que temos falado que é a nossa consistência.»
Empate com o Rio Ave (1-1) na ronda anterior
«Não olhávamos para a tabela classificativa [antes] e também não o fazemos agora. Sabemos da importância de uma vitória, mas temos de nos focar é naquilo que são os nossos comportamentos, naquilo que temos de prolongar e no que temos de erradicar.»
Sobre a possibilidade de os árbitros fazerem greve
«Obviamente que as emoções do jogo nos levam a ter comportamentos que não são sempre os melhores, mas nós, todos os agentes que estão no desporto, [devemos] tentar encontrar um ponto de equilíbrio para que as coisas funcionem bem e haja harmonia.»
Boletim clínico
Vinicius «ainda está em avaliação» para o próximo encontro.