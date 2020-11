O Santa Clara está a viver o melhor começo de campeonato da sua história e Daniel Ramos, na antevisão da deslocação a Tondela, deixou a garantia de que a ambição dos açorianos é ainda maior.

«Queremos sempre mais, mas é um bom arranque, em seis jogos, dez pontos. Permite-nos estar bem posicionados na tabela e olhar com distância para os lugares de aflição», reconheceu o treinador em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 7.ª jornada da Liga.

Os açorianos têm um registo cem por cento vitorioso fora de portas, e nesta jornada, jogam mais uma vez no continente. Daniel Ramos diz que a equipa se tem «dado bem nos jogos fora de casa, atendendo ao rácio de três jogos, três vitórias», mas alertou que os beirões vão proporcionar um embate de «exigência alta».

«Daquilo que vi da equipa do Tondela é uma equipa que arrisca bastante do ponto vista da pressão, de jogar com linhas subidas e de jogar a arriscar ganhos no meio campo ofensivo da outra equipa», observou.

Depois da vitória caseira frente ao Portimonense, Daniel Ramos quer dar «continuidade» ao bom momento e aos «comportamentos muito positivos» que os jogadores mostraram em campo.

Mikel Villanueva, Gustavo, Carlos Júnior, Cryzan Barcelos e Shahryiar Moghanlou são ausências confirmadas no lado dos açorianos que, no sábado, pelas 15h00, defrontam o Tondela.