Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, depois da vitória sobre o Marítimo (2-1), por sinal a primeira dos açorianos no Estádio dos Barreiros, em jogo da 18.ª jornada da Liga:

[Golo do Marítimo acordou o Santa Clara?]

- Uma primeira parte equilibrada, 0-0, sem que nenhuma das equipas estivesse verdadeiramente a arriscar para vencer, mais comedidos, a tentar ainda ler o jogo e a faltar audácia para o golo. A segunda parte foi diferente. Aparece o golo do Marítimo sem ter feito muito para isso, num lance fortuito, de penálti e, obrigou-nos a mostrar que somos equipa e a mostrar presença no jogo. Acho que demos a melhor resposta, com 1-1, continuamos a ser a melhor equipa e conseguimos fazer o 2-1. Acho que houve muito mérito da equipa em perceber que tinha de mudar e fê-lo após o golo.

[Quase a alcançar a manutenção...]

- A ambição tem de estar presente em todo o campeonato. O nosso primeiro objetivo é alcançar a permanência e o segundo é valorizar os ativos que o clube tem, o que estamos a fazer, tanto que já saíram dois que deram retorno.