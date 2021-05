A luta por um lugar nas competições europeias não estava nos planos do Santa Clara no início da época, mas a boa campanha da equipa açoriana ao longo da época levou os responsáveis açorianos a assumirem a ambição de chegar ao sexto lugar atualmente ocupado pelo V. Guimarães (com mais quatro pontos) e que dá acesso à nova Conference League.

Ainda assim, Daniel Ramos pediu que não se coloque essa pressão sobre a equipa. «Não nos cobrem por algo que não é justo. Acho injusto estarem a bater na mesma tecla: Europa, Europa, Europa... Acho injusto para a equipa. O que nos comprometemos foi lutar pelos pontos e ver do que daí advinha», atirou na antevisão ao jogo desta sexta-feira com o Famalicão, referente à jornada 31 da Liga.

«Nesta ponta final, cada jogo é um jogo difícil para quem quer que seja. Olhamos para a tabela classificativa e não há uma equipa sequer que neste momento não lute por algo importante. Vão ser jogos, até ao final, para todos, muito difíceis, muito competitivos, de resultado incerto, em que os três pontos, muito provavelmente, em quase todos campos, vão ser disputados até ao último minuto, até ao último segundo», afirmou o treinador da equipa micaelense.

Daniel Ramos deixou elogios ao conjunto minhoto, que disse ter crescido com a chegada de Ivo Vieira à equipa, e deixou uma promessa. «Vamos para jogo de mangas arregaçadas e vamos lutar pelo melhor resultado. É este Santa Clara de mangas arregaçadas, inteligente, organizado e comprometido que tem de ir para jogo», concluiu.