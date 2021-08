Declarações do treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, após o empate 2-2 diante do Moreirense nos Açores, em jogo da segunda jornada da Liga:

- É um ponto, que deviam ter sido três. Fizemos mais do que suficiente para três pontos, fomos a melhor equipa em campo e penso que muito do resultado final é o cansaço. É um cansaço que aparece nos últimos minutos e tira-nos discernimento. Cansaço não só físico, mas mental

- A equipa teve fantástica durante o jogo, trabalhou bem. Foi dando conta do recado, fizemos uma belíssima exibição, do ponto vista geral. Podíamos ter matado o jogo, tivemos oportunidades e praticamente no último lance, já depois da hora, acabamos por ser muito penalizados por aquele golo sofrido.

- Para além de cansados, fomos hoje um bocadinho ao tapete, mas amanhã era para haver treino porque quinta-feira temos novamente jogo, mas já os mandei descansar. Nesta fase é descansar.

- Se eu quiser se picuinha, digo que no lance do penálti contra nos há uma falta sobre o João Afonso, que foi agarrado e o que o atrasou e fez penálti. O penálti é penálti. Mas há uma falta que precede.