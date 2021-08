Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, falou no Bessa sobre a saída de Carlos Jr. para o Médio Oriente e da situação do influente Morita, que está lesionado:



«Substituir o Carlos Jr.? Ninguém gosta de perder bons jogadores. Principalmente quando a equipa está bem, automatizada. Perdemos ali uma peça na nossa engrenagem. Já aconteceu no passado e encontrámos soluções. O Carlos já tinha seis golos e provavelmente faria 20 nesta época. O Santa Clara não tem poder de compra. Temos de encontrar jogadores livres ou fazer parcerias. Não desejo perder jogadores importantes, muito menos quando não estava à espera.»



«Morita para Belgrado? Estamos a fazer tudo, em contra-relógio. Não sei. Vamos ainda ter mais dois treinos, sem carga, mas para ter treino. Vou apelar ao espírito de sacrifício para dignificar o futebol português.»