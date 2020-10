Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, em declarações à Sport TV, depois da derrota, em casa, diante do Sporting (1-2), em jogo da 5.ª jornada da Liga:

[Balanço do jogo]

- Depende da perspetiva. Não estou agradado com a primeira parte, pelos espaços que concedemos perante uma boa equipa. O Sporting criou-nos dificuldades. A intenção foi clara, queríamos jogar olhos nos olhos e ser pressionantes. Ficámos muitas vezes expostos no um-para-um e o Sporting tirou proveito. Foi uma primeira parte em que o Sporting foi melhor do ponto de vista da criação de oportunidades.

- Depois do intervalo, modificámos de uma forma estratégica que melhorou o nosso jogo. Posicionámo-nos melhor, não fizemos um jogo tão vistoso e bonito porque as transições reduziram-se, mas tivemos um Santa Clara bem organizado. Reduzimos espaços, perdemos menos bolas, mas foi uma pena termo sofrido aquele golo ingrato. Tínhamos possibilidades de conquistarmos um ponto, pela forma como encaramos a segunda parte, pela forma como controlámos, apesar do domínio do Sporting em ternos de bola. Com exceção de uma oportunidade de cabeça, o Sporting teve bola, mas teve poucas oportunidades. O minuto 80 não foi bom para nós, ainda tentamos corrigir, mas não conseguimos.

- O erro faz parte do jogo, quando perdemos, perdemos todos, quando ganhamos, ganhamos todos. Um reparo à parte: às vezes parece que estou a jogar um campeonato diferente domingo para domingo. Hoje houve um critério largo, muito largo, pouquíssimas faltas e noutros jogos faltas, faltas e faltas. O critério hoje foi muito largo, até excessivo na minha opinião.

[Troca acesa de palavras ao intervalo?]

- São momentos mais quentes que são precisos no futebol, nada de mais.