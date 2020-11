Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, em declarações à Sport Tv, depois da vitória sobre o Portimonense (2-1), no Algarve, em jogo da 6.ª jornada da Liga:

- Acho que foi um bom jogo, bastante emotivo, com oportunidades e, parece-me, com um vencedor justíssimo. Se olharmos para o jogo, foi uma primeira parte bem conseguida pela minha equipa, com oportunidades várias, chegámos ao golo numa dessas oportunidades. Uma segunda parte mais dividida, aí percebemos que o Portimonense ia arriscar. Defendemos um pouco mais baixo estrategicamente para depois podermos sair mais em transições, mas sempre com perigo. Foi algo que me agradou bastante, continuámos a criar oportunidades, penso que foi dos jogos que mais oportunidades criámos. À quinta oportunidade fizemos golo, na segunda parte tivemos mais. Além de regressar às vitórias, o grupo de trabalho deu uma resposta muito boa. Por aquilo que deram em campo, só tinha de lhes dar os parabéns.

[Alterações táticas]

- O Santa Clara tem trabalhado duas formas. A mim é complicado, obriga-me a uma concentração muito alta e aos jogadores também. Perecer que eles estão a assimilar as duas e perceber que é possível usar um ou outro sistema, poderá ser uma vantagem enorme. É uma solução de risco, mas é importante sabermos defender das duas formas, não variando muito a forma de atacar.

[Classificação, o Santa Clara sobe ao terceiro lugar]

- Vou confidenciar que o Santa Clara tem metas específicas consoante as jornadas. À sexta jornada era ultrapassar os oito pontos, o que passava por pontuarmos hoje, temos dez, estamos com um saldo positivo. A exigência ter de ser altíssima para nós. Se quisermos fazer um bom campeonato, passa por conseguirmos pontos em casa e fora.

[Esclarecimento]

- No último jogo foi-me atribuído um conflito com um jogador do Sporting [Nuno Santos], mas isso não aconteceu comigo, isso que fique claro. Lamentavelmente a Sport TV não corrigiu a situação, mas tenho de defender a minha imagem. A Sport TV deve-me um pedido de desculpas.