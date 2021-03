Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com o Sporting por 2-1 em Alvalade:

[O golo sofrido mesmo a fechar]

«Muito penalizador, mesmo. Demonstrámos que merecíamos mais e fizemos por mais. Um golo a acabar quando sentimos que fizemos o mais difícil, depois do que vínhamos a construir desde o apito inicial do árbitro. Quem sofre um golo assim, consegue anular tanto do Sporting e mostrar tanto do Santa Clara, claro que ficamos tristes. Merecíamos mais.

Olhamos hoje para a balança e vemos um bom Sporting e um grande Santa Clara.

[Foi um Sporting menos competente mais por demérito da equipa da casa ou mais por mérito do Santa Clara?]

«Se calhar o Sporting não fez um bom jogo. Mas porquê? Claro que há muito mérito do Santa Clara. Só uma equipa com estaleca e capacidade para fazer o que nós fizemos, personalidade e uma ideia de jogo muito bem definida poderia igualar o que o Sporting tem feito de bom esta época.

Houve muito mérito do Santa Clara. A equipa fez um jogo soberbo do ponto de vista da relação ataque-defesa. O Sporting hoje praticamente não teve ataque à profundidade, nem jogo por dentro, com capacidade de meter a bola entre linhas.

Não vi outra equipa grande a fazer o que nós fizemos aqui hoje.

Sofremos o primeiro golo a arriscar uma saída por dentro. Mas arriscámos muitas vezes porque acreditamos em nós e no processo. E isto é mérito. Conseguir pressionar alto como fizemos tantas vezes.

Foi um Sporting menos competente ou um Santa Clara muito competente? Eu ia pela segunda.»