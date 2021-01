O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, afirmou esta sexta-feira que quer iniciar um «ciclo positivo» na partida com o Boavista, depois do empate conseguido ante o Benfica na jornada anterior.

Em conferência de imprensa, o técnico disse que os açorianos estão «bem posicionados», mas alertou para o equilíbrio do campeonato.

«Apesar de estarmos bem posicionados em termos de tabela, temos a noção de que há proximidade, há competitividade, há equilíbrio e temos de fazer por conseguir o tal ciclo positivo, conseguir vitórias, para andarmos mais longe de posições incómodas», referiu, citado pela Lusa.

«Vamos com esse objetivo [de vencer], com o objetivo de procurar vencer, como disse, num campo que é difícil, a uma equipa que toda a gente diz que está aquém em termos pontuais daquilo que é a valia do seu plantel», prosseguiu.

Daniel Ramos elogiou o treinador adversário, Jesualdo Ferreira, «um dos mais experientes e titulados do campeonato», e os axadrezados, formação que orientou no ano passado.

«Vários daqueles jogadores foram meus jogadores, sei da qualidade que têm, entraram também muitos jogadores novos que também já deram mostras de qualidade.»

O treinador de 50 anos também revelou que Jean Patric, avançado que se lesionou frente ao Benfica, só regressou a casa na quinta-feira, depois de ter estado hospitalizado, pelo que é baixa para a partida.

O Santa Clara defronta o Boavista este sábado, no Bessa, a partir das 20h30.