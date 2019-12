Fábio Cardoso, jogador do Santa Clara, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Sporting por 4-0:

«Não era o resultado que pretendíamos nem que merecíamos. Fizemos uma primeira parte muito boa e é duro sofrer um golo a acabar a primeira parte e outro a abrir a segunda parte. Naqueles dez minutos iniciais a equipa desconcentrou-se um bocado. Eles foram mais pragmáticos do que nós, mas o grupo está unido.

Todos os jogos são importantes. O do FC Porto é muito importante porque é o próximo. Queremos ganhar e corrigir o mais rapidamente possível os erros que cometemos. Quanto mais cedo for o próximo jogo, melhor, para deixarmos outra imagem do que somos.»