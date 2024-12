O triunfo em Alvalade não ilude Vasco Matos quanto ao percurso do Santa Clara no campeonato. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o treinador projetou a receção ao Rio Ave.

«Temos consciência de que fizemos história, mas isso já passou. Temos de continuar o trabalho. Temos de fazer o que nos compete, continuar a crescer e a evoluir. Tem sido muito esse o nosso foco.»

«Ganhar a Alvalade tem um impacto grande. Deixou-nos orgulhosos a todos, mas temos um próximo adversário de características diferentes. São jogos completamente diferentes. Se não estivermos no limite da nossa concentração, do nosso foco e do nosso trabalho, ficamos mais fracos», argumentou.

Uma vez que o Rio Ave ainda não perdeu com Petit ao leme, Vasco Matos não encontra motivos para relaxar.

«Esperamos um adversário difícil. Está com uma energia diferente. A nós cabe-nos fazer o nosso trabalho, sabendo que do outro lado está uma boa equipa, com bons valores individuais. Uma equipa que está solidificada no nosso campeonato e que tem investimento forte», sublinhou.

Sobre a ausência de Safira [por castigo], Vasco Matos disse acreditar em todos os jogadores do plantel açoriano.

O 4.º classificado da Liga, com 24 pontos, recebe o Rio Ave – 9.º e com 15 pontos – na tarde de sábado (18h de Portugal Continental). Este encontro da 13.ª jornada vai contar com arbitragem de João Pinheiro e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.