Gonçalo Paciência, avançado do Santa Clara, em declarações à Sport TV, depois de ter marcado o golo solitário da equipa açoriana na derrota, em casa, diante do Benfica (1-2).

«Na primeira parte caímos no jogo do Benfica. O Benfica a dar-nos o engodo do jogo interior e nós a cair nisso e o Benfica é muito forte nessa pressão. Na segunda parte já conseguimos esticar um bocado o jogo, chegar mais perto da área e acabámos por fazer golo num canto, mas custou-nos um pouco perceber o que o jogo estava a pedir. Agora é pegar nisto e olhar para a frente, aprender com estes erros que fizemos. Claro que o Benfica é uma equipa com outra qualidade e com outros patamares, igualamos, mas acabaram por ganhar o jogo no detalhe. Jogaram no nosso erro, fizeram aquilo que queriam.»

Jogo muito físico

«O nível contra os grandes acaba por ser um nível diferente e nós temos que igualar de outra forma, tem de ser na atitude, na agressividade e, quando falta um pouquinho isso, acabam por sobressair. Como eu disse, na segunda parte igualámos essa atitude e igualamos esses duelos e o jogo parece que ficou mais do nosso lado um pouquinho, mas é o futebol. O Benfica no computo geral do jogo foi superior e dar os parabéns ao Benfica pela vitória.»

Objetivos do Santa Clara para o futuro

«A equipa tem qualidade, já demonstrou isso no passado, está a demonstrar isso nos últimos dois jogos. Claramente podemos dizer que este jogo não é do nosso campeonato, tivemos as nossas chances, mas agora é olhar para a frente, vamos ter dois ou três jogos muito importantes na nossa caminhada. A equipa tem qualidade, a equipa já o demonstrou, o míster trouxe ideias novas, um futebol mais positivo, mas, além dessa qualidade e desse futebol positivo, é preciso mais atitude, mais agressividade. Se não estamos a ganhar é porque está a faltar algo e é pegar nisso.»