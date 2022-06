O secretário da Saúde e Desporto do Governo dos Açores garantiu que o Estádio de São Miguel cumpre os requisitos da Liga para acolher os jogos do Santa Clara.

«Fizemos um investimento de cerca de 100 mil euros em 2021 que fez com que o relvado tivesse condições para a prática desportiva de alta competição», afirmou Clélio Meneses em declarações à agência Lusa, negando a possibilidade de o recinto não ser licenciado pela Liga para as competições profissionais em 2022/23.

«Estamos em permanente intervenção no estádio para satisfazer todos os requisitos que a Liga coloca para que o Santa Clara continue a jogar em São Miguel», assegurou o governante.

Recorde-se que ao longo das últimas temporadas o relvado do estádio situado em Ponta Delgada tem sido motivo de preocupação, embora a classificação do tapete tenha estado a subir sucessivamente desde 2019/20.

Clélio Meneses reconheceu a «responsablidade» do Governo dos Açores na criação de condições para a utilização do estádio, mas considerou que a SAD do Santa Clara também deve ser parte ativa nesse trabalho. «O Governo Regional está a assegurar e houve um investimento, mas não pode ser só o Governo Regional. A própria SAD, com a dimensão que tem e o volume de transações financeiras que tem, também deve ter uma corresponsabilização no sentido de, sendo necessário, poder intervir», vincou.

O Estádio de São Miguel foi inaugurado em 1978 e é propriedade do Governo dos Açores.