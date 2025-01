Gabriel Batista veio este domingo a público denunciar os muitos comentários racistas e xenófobos de que foi alvo nas redes sociais da parte de alegados adeptos do FC Porto, logo depois do empate que o Santa Clara impôs no Dragão (1-1) em jogo da 19.ª jornada da Liga.

Ao contrário de Galeno, que optou por suspender os comentários nas suas publicações, o guarda-redes do Santa Clara decidiu expor o seu perfil, qualificando alguns dos comentários como «inaceitáveis nos dias de hoje».

«Vou expor o perfil porque isso é inaceitável no dia de hoje! Racistas não passarão», escreveu o guarda-redes brasileiro de 26 anos. «Macaco» e «boi» foram os insultos mais ligeiros que o guarda-redes trouxe a público.