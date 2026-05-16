João Afonso, guarda-redes do Santa Clara, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (0-1), na última jornada da Liga.

Segundo jogo pelo Santa Clara num ambiente destes

«É um momento que não vou esquecer para o resto da vida, jogar num ambiente destes é completamente diferente ao ambiente que estava habituado, mas acho que toda a equipa fez um grande trabalho no último jogo da época. Mostrámos aqui o que é a nossa equipa evoluiu durante a temporada. Não começámos muito bem, mas acho que acabámos numa grande forma.»

Mesmo perdendo hoje, a equipa dá um bom sinal para o futuro

«Sim, sentimos que estamos todos no mesmo barco, agora é descansar, vêm aí as férias e depois é recomeçar a nova temporada da melhor forma possível.»

O Santa Clara merecia um ponto hoje?

«Sim, penso que era o resultado justo, pela forma como jogámos, merecíamos um ponto.»

Em relação ao futuro, na próxima época continua no Santa Clara?

«Não sei, tem de falar com o míster.»