João Afonso: «É um momento que não vou esquecer para o resto da vida»
Guarda-redes do Santa Clara impressionado com o ambiente no Dragão
Guarda-redes do Santa Clara impressionado com o ambiente no Dragão
João Afonso, guarda-redes do Santa Clara, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (0-1), na última jornada da Liga.
Segundo jogo pelo Santa Clara num ambiente destes
«É um momento que não vou esquecer para o resto da vida, jogar num ambiente destes é completamente diferente ao ambiente que estava habituado, mas acho que toda a equipa fez um grande trabalho no último jogo da época. Mostrámos aqui o que é a nossa equipa evoluiu durante a temporada. Não começámos muito bem, mas acho que acabámos numa grande forma.»
Mesmo perdendo hoje, a equipa dá um bom sinal para o futuro
«Sim, sentimos que estamos todos no mesmo barco, agora é descansar, vêm aí as férias e depois é recomeçar a nova temporada da melhor forma possível.»
O Santa Clara merecia um ponto hoje?
«Sim, penso que era o resultado justo, pela forma como jogámos, merecíamos um ponto.»
Em relação ao futuro, na próxima época continua no Santa Clara?
«Não sei, tem de falar com o míster.»