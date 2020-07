João Henriques, treinador do Santa Clara, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Sporting (0-1), no Estádio de Alvalade, em jogo da 31.ª jornada da Liga:

- Um remate enquadrado à baliza do Santa Clara e 1-0. O Sporting teve mais bola, nós permitimos isso, mas praticamente não teve oportunidades. Na primeira parte ainda conseguimos marcar, um golo anulado por fora de jogo, e logo a seguir o Santana também podia ter feito o 1-0. Na segunda parte tivemos menos oportunidades, mas o sporting também só conseguiu um remate enquadrado, num jogo que foi pouco interessante em termos ofensivos. O Sporting sentiu dificuldades em chegar à zona de finalização porque tivemos muito rigor no sistema tático. Foi um jogo preso e, acima de tudo, destaco a eficácia: um remate enquadrado e obviamente maior posse de bola para o Sporting.

[O Santa Clara já garantiu a manutenção, vai agora à procura do recorde de pontos?]

- Quando chegámos ao continente para disputar estes dez jogos, disse que íamos jogar dez jogos fora de casa e não ia ser fácil. Estamos desde 30 de maio numa unidade hoteleira até agora. É praticamente um estágio de dois meses com todas as dificuldades que isso acarreta. Assumimos um risco, mas com toda a convicção de que íamos conseguir o principal objetivo. Estamos na média de pontos da época passada, à volta dos 40 pontos em média nas duas épocas, é obra. Trabalhámos para conseguir isso o mais cedo possível para não nos preocuparmos com pontos na fase final. Queremos bater a marca do ano passado, mas queremos melhorar, queremos retribuir aos nossos adeptos com boas exibições, já que eles não podem estar perto de nós. O principal feito está realizado, agora vamos à procura da melhor classificação possível. Sabíamos que o estágio prolongado era um risco, mas reagimos bem a essa fadiga mental, com os jogadores a estarem tanto tempo afastados das suas famílias. Estas duas semanas vão ser de recuperação, mas com o Santa Clara a lutar pelos resultados. Estamos agradecidos pela hospitalidade, tanto da FPF como da unidade hoteleira onde estamos, que nos tem feito sentir em casa. Toda a gente sabe que não é fácil estar em estágio mais de três ou quatro semanas. Esta pandemia mostrou que soubemos estar à altura das circunstâncias.

[Duas épocas no primeiro escalão, é um projeto para continuar?]

O ciclo das duas épocas vai terminar dentro de quinze duas, quando acabar a época. O que está combinado é que vamos reunir e conversar, para ver o que podemos fazer para que o clube continue a crescer. Depois vamos ser este casamento que vai continuar. Até ao final da época vamos pensar jogo a jogo, sem tempo para refletir sobre o que é melhor para o treinador e para o clube.