João Henriques anunciou que o Santa Claravai jogar «sem stress» diante do Rio Ave, na 33.ª jornada da Liga, uma vez que ocupa uma posição confortável na classificação da prova, embora ainda com objetivos a alcançar.

«Aquilo que queremos é aquilo que procuramos desde o início da época. Superar as metas que conquistámos na época anterior. Portanto, sem stress e sem nenhuma carga pela tabela classificativa, nós, obviamente, vamos jogar o jogo pelo jogo», declarou o treinador em conferência de imprensa.

O treinador falava na Cidade do Futebol, casa dos açorianos até ao final do campeonato, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

João Henriques frisou que a equipa quer vencer, de modo a alcançar o maior número de pontos para o Santa Clara, um objetivo «muito importante» para a equipa.

«Vamos à procura de conquistar os três pontos porque sabemos que, fazendo-o, batemos um recorde para o Santa Clara. Isso para nós é muito importante», declarou.

Em cinco presenças no principal escalão do futebol português, o Santa Clara atingiu a melhor pontuação de sempre na época 2018/19, com João Henriques ao leme, com a marca de 42 pontos.

Nesta altura, quando ainda faltam disputar duas jornadas, a equipa açoriana soma 41 pontos.

O treinador considerou o Rio Ave uma das equipas «que já demonstrou melhor futebol na I Liga», assinalando que os vila-condenses ainda estão «atrás de um grande objetivo», de alcançarem um lugar que dê acesso ao apuramento para a Liga Europa.

O técnico dos açorianos disse pretender dos seus jogadores a «mesma atitude» que tiveram diante do lanterna-vermelha Desportivo das Aves, na jornada passada (vitória por 3-0).

«É esta mesma atitude que vamos ter em Vila do Conde. Uma atitude pró-ativa, de ser uma equipa à procura da baliza do adversário, a defender longe da própria baliza, a perceber cada um dos momentos do jogo», destacou.

João Henriques referiu que a equipa vai demonstrar o seu «caráter individual e coletivo» no próximo encontro, um caráter que «está cada vez mais vincado através da tranquilidade» na tabela classificativa.

Nos últimos três jogos, o Santa Clara soma uma vitória, diante do Aves, e duas derrotas, com Sporting e Marítimo, ambas por 1-0.

O Rio Ave, nos últimos três encontros, somou um empate a zero na jornada anterior, frente ao Marítimo, uma vitória diante do Portimonense (2-1) e uma derrota com o Gil Vicente (1-0).