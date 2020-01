João Henriques, treinador do Santa Clara, pretende vencer o próximo encontro frente ao Rio Ave para dar «continuidade às vitórias» na Liga e, em simultâneo, ultrapassar a equipa de Vila de Conde na classificação.

«Olhamos para a tabela classificativa e vemos que o Rio Ave nesta altura está com dois pontos a mais do que o Santa Clara. A importância deste jogo é isso mesmo: dar continuidade às vitorias, porque, como dissemos na semana anterior, era para quebrarmos um ciclo para iniciarmos um outro», afirmou o treinador da equipa açoriana.

Depois de sete jogos sem vencer no campeonato, os açorianos voltaram aos triunfos na última jornada, com uma vitória na casa do Desportivo das Aves (1-0) e, agora, a equipa pode subir mais um lugar na classificação e, desta forma, atingir o objetivo da equipa de ficar na primeira metade da tabela classificativa. «Pelo aquilo que sabemos estamos a dois pontos e vencendo pelo menos o Rio Ave ultrapassaremos com toda a certeza. A nossa preocupação é essa», afirmou.

O treinador dos insulares disse esperar um jogo «difícil», até porque os caxineiros vêm de uma derrota no último jogo, frente ao Marítimo (0-1). Sobre o próximo adversário, João Henriques destacou que se trata de uma equipa «bem trabalhada», «organizada», com «valores individuais» e «coletivamente forte».

Questionado sobre se o Santa Clara poderá beneficiar de alguma instabilidade no comando técnico do Rio Ave [Carlos Carvalhal pediu a demissão no final de dezembro, mas, entretanto, acabou por recuar na decisão], o técnico da formação açoriana preferiu realçar as qualidades do colega de profissão. «São situações que não nos dizem muito respeito. Sabemos acima de tudo que o Carlos Carvalhal é um bom treinador, pessoa séria que vai, com certeza, enquanto estiver ao serviço do Rio Ave, fazer o seu trabalho de forma competente e séria», considerou.

João Henriques assinalou ainda que o horário da partida, que será disputada ao final da tarde num dia de semana, «não é bom», «não traz mais gente ao estádio», nem «beneficia o espetáculo». «Respeitamos, mas no meu ponto de vista, como treinador e amante do espetáculo que gosto de ver jogos ao vivo, o horário não é o melhor, não é de todo o melhor. Gostaríamos realmente que os nossos adeptos estivessem, apoiassem, ajudassem», assinalou ainda.