Na antevisão à viagem aos Açores, para defrontar o Santa Clara, o treinador do Marítimo Lito Vidigal, assumiu que tem incutido nos jogadores a ideia de «jogar para vencer».

O técnico dos madeirenses assumiu a convicção de que será um «jogo difícil, com um adversário difícil, que, nos últimos anos, tem feito boas campanhas», e lamentou a pouca informação sobre as equipas nesta fase tão precoce da temporada..

«Não há um conhecimento muito grande dos adversários, daí as dificuldades dos primeiros jogos. Com o decorrer do campeonato, conseguiremos avaliar melhor os nossos adversários», garantiu.

Lito Vidigal reconheceu, ainda, que a equipa ainda não está à sua «imagem» e admitiu a chegada de novos reforços que possam «acrescentar identidade» e «tragam qualidade» ao Marítimo.

Este domingo, o Marítimo visita o Santa Clara, pelas 16 horas, com as ausências confirmadas de Getterson e Jefferson, expulsos na última jornada do campeonato na temporada passada.