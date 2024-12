Luís Rocha, o central do Santa Clara que esteve em destaque em Alvalade, na vitória sobre o Sporting (1-0), considera que «o segredo» dos açorianos foi o «grande espírito do grupo» e reconheceu que defrontar Gyökeres foi «uma grande motivação».

«O segredo é uma equipa muito forte, unida, com muita entreajuda, com grande grupo de homens com caráter. Claro que isso tem de estar interligado com a qualidade dos jogadores, mas acho que mais do que a qualidade e a estratégia tática - que é importante -, tem de haver um grande espírito de grupo», destacou o jogador em declarações à agência Lusa.

O experiente defesa, de 38 anos, admitiu que «estava entusiasmado» por enfrentar o avançado leonino Gyökeres, que esta temporada soma 33 golos em 27 jogos.

«O meu nível de concentração, se calhar, também foi outro, não vou dizer que não. Foi uma grande motivação. Foi muito satisfatório enfrentar um avançado deste nível e mais ainda poder fazer com que não fizesse golos, mas isso o mérito reparte por toda a equipa».

No final, garantiu, mais importante do que evitar que o avançado sueco fizesse o «gosto» ao pé, foram os três pontos conquistados pelo conjunto açoriano na partida da 12.ª jornada.

«Durante o jogo ele esteve sempre muito perto de mim. Eu estava a central no meio e ele andava no centro. Houve muitos duelos físicos, principalmente. Claro que fiquei satisfeito com a minha exibição, mas mais importante do que isso foi ganhar os três pontos», disse.

Com a vitória, o Santa Clara, recém-promovido à I Liga, chega aos 24 pontos, mais dois do que alcançou em todo o campeonato de 2022/23, aquando da última prestação no primeiro escalão, estando no quarto lugar, apenas atrás dos designados três grandes.

«Não ganhamos nada. Esta a ser fantástico e muito bom. Não podemos esconder. Mas não ganhamos nada. O que podem esperar do Santa Clara é um grupo unido que vai para os jogos para tentar vencer e para tentar ser melhor do que no jogo anterior», prometeu.

Além do Santa Clara na época transata, Luís Rocha conquistou cinco subidas de divisão nas últimas seis temporadas: Famalicão (2018/19), Farense (2019/20), Chaves (2021/22) e Moreirense (2022/23).

O defesa central, formado no Vitória de Guimarães, disse sentir um «grande orgulho» pela carreira marcada por uma «subida a pulso», com passagens por clubes como Torcatense, Oliveirense, Mirandela, Merelinense, Lousada, Vizela, Sporting da Covilhã, Freamunde, Feirense ou Dínamo Minsk (Bielorrússia).

«Se calhar as pessoas já me viam como um jogador que não serve para a I Liga. Mas, mais do que isso, é provar a mim mesmo. Não quero provar nada a ninguém. Quero provar a mim mesmo que com paixão, espírito de sacrifício e vontade de triunfar, é possível», sublinhou.

Para assegurar a longevidade nos relvados, Luís Rocha afirmou ser preciso «treinar muito mais forte» do que outros e ter uma «paixão enorme» em «ir treinar, estar no balneário e desfrutar do futebol».

«Nunca imaginaria chegar à I Liga e ganhar o que ganhei até aqui, mas ambicionava e tentava fazer as coisas bem feitas. Que a minha carreira sirva para jovens que estão a começar ou para quem tem 25 ou 30 anos. Ainda podem conquistar tanta coisa. É preciso acreditar. O sucesso é uma consequência do trabalho diário, do acreditar e de muito sacrifício», realçou ainda.