Mário Silva, treinador do Santa Clara, em conferência de imprensa, depois do empate em Arouca (1-1), no jogo de abertura da 30.ª jornada da Liga:

[Sobre o resultado]

- Foi um ponto claramente ganho. O resultado acaba por se ajustar. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, frente a um Arouca numa fase da época que precisava de vencer com urgência para se distanciar da linha de água.

[Análise ao jogo]

- Na primeira parte, não foi fácil. Não conseguimos controlar o jogo como queríamos. Tivemos uma oportunidade clara, pelo Tagawa, e o Arouca também se aproximou da nossa área. Entrámos melhor na segunda parte, a controlar o jogo como gostamos, com bola. Tivemos a oportunidade do Allano e fizemos um golo. O Arouca respondeu no final, o que é normal numa equipa que precisa de ganhar, e acabámos por ter alguma sorte no momento final, num canto que era pontapé de baliza a nosso favor. O árbitro decidiu assim, temos de respeitar.

[Classificação na Liga]

- É mais um ponto na nossa caminhada. Na segunda volta, perdemos única e exclusivamente no Dragão e no Estádio da Luz. Numa equipa que luta pela manutenção, que no final da primeira volta estava numa situação difícil, agora está numa posição super confortável, a olhar para cima. Com este ponto, as contas ficam praticamente arrumadas em termos de manutenção, que era claramente o nosso objetivo. Agora é desfrutar do resto do campeonato. Os jogadores têm feito um trabalho fabuloso.

[Balanço e expetativas]

- Disse aos jogadores, antes do jogo, que atitude, compromisso e esforço são inegociáveis. São três valores que temos de ter seja qual for a posição na tabela. Foi uma época muito atribulada, por isso digo que os jogadores são uns heróis. Sou o terceiro treinador da época e houve mudanças de jogadores e na direção. Recentemente, face as necessidades do clube, saíram jogadores para outros mercados. A minha função enquanto treinador é arranjar soluções dentro do que temos dentro de portas. Temos um grupo forte e unido e isso faz com que as cosias aconteçam. Chegamos a esta fase do campeonato, felizmente, a acontecer o que sempre quis, a olhar para os lugares de cima.