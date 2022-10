Mário Silva, treinador do Santa Clara, em declarações à Sport TV, depois do empate diante do FC Porto (1-1), no Estádio São Miguel, em jogo da 11.ª jornada da Liga:

- Sabíamos que ia ser uma entrada forte do FC Porto, tem sido sempre assim, uma equipa sempre competitiva. Tínhamos de nos superar para conseguir pontos frente ao FC Porto, já o tínhamos feito frente ao Sporting, mas desta vez fomos mais felizes, tivemos a sorte de conquistar um ponto que é muito importante na fase em que estamos. Hoje acho que foi uma boa prenda para eles, face ao esforço que fizeram. A equipa entrou a perder, o que não é fácil frente ao FC Porto, mas nunca perdeu o plano de jogo.

- Sabíamos que o FC Porto tem uma excelente equipa, eu vinha com a intenção clara de não perder pontos, mas tínhamos a intenção de ferir o FC Porto. Baixámos um pouco mais o bloco do que é normal, face as características do adversário, acabámos por sofrer um golo de bola parada, mas depois conseguimos empatar também de bola parada. Foi um jogo equilibrado, valeu pelo ponto conquistado frente a uma equipa muito forte. Estamos de parabéns.

- A equipa está a crescer. Vamos ter momentos de altos e baixos. Vamos querer estar sempre por cima e conseguir bons resultados, mas nem sempre vamos conseguir. Podemos ter momentos de alguma instabilidade, mas nunca podemos perder o rumo. Sabemos o rumo que temos de traçar e as dificuldades que vamos ter até ao final do campeonato. Hoje acabou também por ser um teste para a nossa equipa. É normal que tenhamos estado mais tempo no processo defensivo, mas nunca descurámos o ataque. É um ponto que vale um ponto, agora temos de pensar no jogo de Chaves, não podemos embandeirar em arco.