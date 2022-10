Mário Silva, treinador do Santa Clara, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Sporting (1-2), em casa, em jogo da 9.ª jornada da Liga:

- É frustrante. Depois daquilo que eu pedi durante a semana publicamente e do que se tinha passado no último jogo em Vila do Conde, ficou hoje demonstrada a reposta que os jogadores conseguiram dar. E conseguem mais.

- O nosso objetivo agora é não baixar desse nível exibicional, não baixar dessa entrega e desse compromisso de toda a gente. E não é só nos jogos grandes. Tem de ser em todos os jogos. Se assim for, não tenho dúvidas nenhumas que, em breve, estaremos noutra posição, não a que estamos nesse momento. Mas foi frustrante porque foi um jogo em que o Adán foi o melhor em campo e a verdade é que não temos pontos. Mais uma derrota.

- Há derrotas que, por vezes, são sentidas de forma diferente. Ninguém gosta de perder, eu odeio perder, vai ser mais uma noite difícil para mim, mas feliz porque a resposta que os jogadores deram foi muito positiva em relação ao que aconteceu anteriormente.

- Infelizmente, tivermos várias baixas, vários jogadores que não conseguimos utilizar. Acredito que consigamos fazer mais e melhor.

- Mantivemos a estratégia na segunda parte, fomos um bocadinho mais audazes em termos de pressão. O Tagawa entrou fresco o que ajudou a que isso fosse possível. Os jogadores foram ganhando confiança e conseguimos em muitos momentos criar problemas.