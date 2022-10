Declarações de Mário Silva, treinador do Santa Clara, após o empate (1-1) diante do FC Porto, a contar para a 11.ª jornada do campeonato:

- Uma exibição nossa consistente contra uma equipa fortíssima e que nos testou ao nosso limite. Podemos dizer que, não foi a melhor exibição, mas provavelmente a exibição mais consistente. A equipa, depois de entrar praticamente a perder, nunca perdeu o rumo, nunca perdeu a organização e a ambição e tentou ser competitiva e discutir o resultado do primeiro ao último minuto e foi isso que aconteceu.

- Já tínhamos feito o mesmo no último jogo em casa contra o Sporting, mas dessa vez não conseguimos conquistar pontos e, desta vez, tivemos a sorte e o mérito de conquistar um ponto importante para nós, perante um adversário que vem de uma vitória extraordinária na Liga dos Campeões. Mas foi um jogo que só valeu um ponto. É importante não embandeirarmos em arco, porque normalmente podemos cair nessa tentação.

- Nós não nos remetemos ao processo defensivo única e exclusivamente ao processo defensivo. Sabíamos que tínhamos de tirar profundidade ao FC Porto, sabíamos que tínhamos de tirar o jogo entre linhas do FC Porto e sabíamos, que se isso acontecesse, íamos ter um jogo exterior do FC Porto fortíssimo. Mas conseguimos controlar todos esses aspetos

- Entrar a perder, ter os centrais amarelados e ter a personalidade que tivemos. Acho que é de louvar. Sentimos que temos mérito. Hoje foi importante também termos as pessoas aqui do nosso lado na bancada. É importante quando jogarmos na nossa casa termos esse apoio dos adeptos como tivemos hoje. Que não seja só nos jogos grandes. Foi este apoio que nos permitiu, também, ter a tranquilidade necessária, depois de tudo o que nos aconteceu no inicio do jogo, continuar a ser uma equipa ambiciosa.