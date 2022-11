Declarações de Mário Silva, treinador do Santa Clara, em conferência de imprensa, após a vitória frente ao Estoril por 3-1, em jogo da 13.ª jornada da Liga:

- A equipa sofreu um golo a jogar em casa num jogo em que necessitávamos muito de ganhar e não se descontrolou. Esteve emocionalmente estável e personalizada. Na primeira parte não conseguimos fazer um jogo com a qualidade que desejávamos porque do outro lado também estava o Estoril muito bem organizado, com qualidade e a querer posse de bola, o que nos dificultou bastante.

- Conseguimos dar a volta ao resultado. Não é só a vitória, mas a vitoria da forma como ela aconteceu. Foi importante antes dessa paragem. Era muito importante para nós vencer depois de tantas dificuldades que passamos este ano. Estamos há quatro jogos sem perder e quatro jogos com um grau de dificuldade elevada.

- A equipa deu uma excelente resposta. Isso motiva-nos e dá-nos confiança. Faz com que os jogadores acreditem mais no seu potencial. Aquilo que eles estão a fazer diariamente está a traduzir-se dentro de campo.

- Insistir, persistir e nunca desistir. Foi algo que fizemos ao longo deste tempo todo. Inundados, muitas das vezes, de criticas. Toda a gente duvidava da equipa técnica. Toda a gente duvidada dos jogadores, o futebol é isto. Hoje em dia provavelmente já acreditam mais em nós e os jogadores já acreditam mais neles.

- Agora não ficamos por aqui. Vamos ter uma pausa, mas isto não chega. Disse isso aos jogadores. Temos de querer mais. E é isso que vamos continuar a fazer.