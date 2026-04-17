Petit, treinador do Santa Clara, sublinha a importância de vencer frente ao Casa Pia, adversário direto na luta pela manutenção. O encontro da 30.ª jornada da Liga está marcado para sábado, às 18h00 e pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

Santa Clara não pode adiar o objetivo

«Todos os jogos são importantes, mas nós não podemos estar sempre a adiar para o próximo jogo. Temos de ter uma identidade forte e voltar àquilo que fizemos nas três vitórias seguidas.»

Vontade de vencer

«Temos cinco jogos [até ao fim]. Não podemos estar sempre a adiar. Temos de olhar mais para nós e para aquilo que podemos fazer. Temos 28 pontos. Sabemos que é um adversário direto.»

Jogo importante na luta pela manutenção

«É jogo a jogo. Sabemos que temos 15 pontos em disputa. Não é uma final, mas podemos considerá-la, porque quem vencer este jogo está mais perto do seu principal objetivo.»

Resposta face à derrota da jornada passada

«Não estávamos à espera de um apagão por parte da nossa equipa. Se fossem dois ou três jogadores… mas foi geral. Os que jogaram e os que entraram nunca acrescentaram qualidade ao jogo ou intensidade. Corrigimos, analisámos e falámos com eles sobre aquilo que se passou no jogo. Não é essa a nossa imagem.»

Qualidade do adversário

«É uma equipa agressiva, intensa, com uma ideia muito clara. Que joga com três centrais, dois alas bem abertos, dois no meio-campo e três na frente, dois interiores e um avançado. É uma equipa que constrói com muita largura.»