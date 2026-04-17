«Não podemos estar sempre a adiar o objetivo da manutenção, temos de vencer»
Treinador do Santa Clara antevê deslocação ao reduto do Casa Pia
Treinador do Santa Clara antevê deslocação ao reduto do Casa Pia
Petit, treinador do Santa Clara, sublinha a importância de vencer frente ao Casa Pia, adversário direto na luta pela manutenção. O encontro da 30.ª jornada da Liga está marcado para sábado, às 18h00 e pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.
Santa Clara não pode adiar o objetivo
«Todos os jogos são importantes, mas nós não podemos estar sempre a adiar para o próximo jogo. Temos de ter uma identidade forte e voltar àquilo que fizemos nas três vitórias seguidas.»
Vontade de vencer
«Temos cinco jogos [até ao fim]. Não podemos estar sempre a adiar. Temos de olhar mais para nós e para aquilo que podemos fazer. Temos 28 pontos. Sabemos que é um adversário direto.»
Jogo importante na luta pela manutenção
«É jogo a jogo. Sabemos que temos 15 pontos em disputa. Não é uma final, mas podemos considerá-la, porque quem vencer este jogo está mais perto do seu principal objetivo.»
Resposta face à derrota da jornada passada
«Não estávamos à espera de um apagão por parte da nossa equipa. Se fossem dois ou três jogadores… mas foi geral. Os que jogaram e os que entraram nunca acrescentaram qualidade ao jogo ou intensidade. Corrigimos, analisámos e falámos com eles sobre aquilo que se passou no jogo. Não é essa a nossa imagem.»
Qualidade do adversário
«É uma equipa agressiva, intensa, com uma ideia muito clara. Que joga com três centrais, dois alas bem abertos, dois no meio-campo e três na frente, dois interiores e um avançado. É uma equipa que constrói com muita largura.»