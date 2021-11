Primeiro, os factos: o Santa Clara e o Liverpool foram as únicas equipas que derrotaram o FC Porto esta época.



Depois, a opinião de Nuno Campos, o único treinador - além de Jurgen Klopp - que soube superiorizar-se a Sérgio Conceição.



«Sabemos da dificuldade do jogo, como também sabíamos anteriormente [para a Taça da Liga]. O FC Porto ainda na quarta-feira teve a capacidade de calar o San Siro. Sabemos que é difícil [ganhar], mas também sabemos que temos a nossas armas para o fazer.»



Os dragões voltam a um estádio onde foram infelizes há duas semanas e encontram um Santa Clara que mostra qualidade de jogo e que está... no último lugar do campeonato.



«Não entramos em jogo nenhum para empatar. Será contra o FC Porto ou será contra qualquer equipa. Temos em mente claramente o impor o nosso jogo, fazer o nosso melhor e jogar da nossa forma para ganhar os jogos, seja contra que equipa for.»



Sérgio Conceição aceitou avançar um possível onze inicial dos açorianos, mas Nuno Campos evitou o mesmo, enquanto recusava qualquer tipo de atenção especial para Luis Díaz.



«Não sou tão audaz. Tenho uma ideia, mas deixo isso para os meus jogadores. Díaz? Não sou adepto de marcações individuais. Só coletivamente seremos capazes de reduzir o talento do Luis Díaz e dos outros.»



O Santa Clara-FC Porto, da 11ª jornada da Liga, realiza-se às 17 horas de domingo.