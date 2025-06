O Santa Clara oficializou esta sexta-feira a contratação de Brenner Lucas que terá um contrato válido até junho de 2028.

«Estou muito feliz por assinar por este grande clube. Quero agradecer a confiança da administração e da comissão técnica. Venho com muita vontade de ajudar os meus colegas a atingir os objetivos do Santa Clara», disse o extremo brasileiroa os meios do clube açoreano.

Brenner, de 23 anos, chega proveniente do Alverca, onde apontou quatro golos e seis assistências na última temporada que contou com a subida de divisão do clube ribatejano. O jogador brasileiro conta ainda com passagens pelo Estrela da Amadora e União de Leiria.

