Santa Clara
Há 1h e 2min
OFICIAL: diretor-desportivo deixa Santa Clara após uma época
Matheus Ornelas termina ligação depois de ter ajudado a levar os sub-23 à final da Taça Revelação
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Matheus Ornelas termina ligação depois de ter ajudado a levar os sub-23 à final da Taça Revelação
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O Santa Clara anunciou este domingo a saída de Matheus Ornelas, colocando um ponto final na ligação do dirigente ao emblema açoriano após uma temporada em funções como diretor-desportivo.
Em comunicado, a SAD açoriana agradeceu o contributo prestado por Ornelas durante a sua passagem pelo clube, destacando o papel desempenhado no desenvolvimento do projeto desportivo, nomeadamente no percurso da equipa de sub-23, que alcançou a final da Taça Revelação.
Antes de chegar aos Açores, Matheus Ornelas destacou-se no Alverca. Enquanto responsável da SAD ribatejana, participou em duas subidas de divisão seguidas, incluindo a conquista da Liga 3, e esteve ainda ligado à histórica promoção dos alverquenses à Liga, em 2025.
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