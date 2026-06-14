O Santa Clara anunciou este domingo a saída de Matheus Ornelas, colocando um ponto final na ligação do dirigente ao emblema açoriano após uma temporada em funções como diretor-desportivo.

Em comunicado, a SAD açoriana agradeceu o contributo prestado por Ornelas durante a sua passagem pelo clube, destacando o papel desempenhado no desenvolvimento do projeto desportivo, nomeadamente no percurso da equipa de sub-23, que alcançou a final da Taça Revelação.

Antes de chegar aos Açores, Matheus Ornelas destacou-se no Alverca. Enquanto responsável da SAD ribatejana, participou em duas subidas de divisão seguidas, incluindo a conquista da Liga 3, e esteve ainda ligado à histórica promoção dos alverquenses à Liga, em 2025.